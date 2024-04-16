Ешь и молодей: эти продукты сотрут морщины с вашего лица

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 21 0

The Mirror: курица и чеснок помогут продлить молодость кожи

Ешь и молодей: эти продукты сотрут морщины с вашего лица

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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На что стоит обратить внимание в рационе питания, чтобы кожа оставалась сияющей и свежей?

Чтобы сохранить молодость, женщины часто прибегают к косметическим средствам или услугам косметологов. Однако врачи настаивают: для сохранения красоты важно ухаживать за кожей не только снаружи, но и внутри. Врач Дэвид Рэйли рассказал изданию The Mirror, какие продукты стоит включить в свой рацион, чтобы отсрочить старение.

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Курица

Содержащиеся аминокислоты и минералы в курице способствуют активной выработке коллагена в организме. Особенно их много в любимых многими ножках птицы.

«Коллагеновые пептиды куриной кости можно использовать в качестве функционального антивозрастного пищевого компонента», — утверждает специалист.

Ягоды

Известно, что в подавляющем большинстве видов ягод содержится много полезных антиоксидантов. Пока не наступил их сезон, можно купить замороженные.

Для кожи также будет полезным содержащийся в ягодах витамин С.

Чеснок

Целостности кожных тканей и формированию коллагеновых волокон может способствовать чеснок.

В результате исследований установлено, что чеснок обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, способными сгладить тонкие морщины. Включая данный продукт в свой рацион, вы не только укрепляете иммунитет, но и улучшаете состояние кожи.

Яйца

Известно, что в яйцах содержится много витаминов и минералов, которые в общем и целом положительно влияют на организм. Содержащийся в них белок может способствовать улучшению внешнего вида.

Также в яйцах содержится много пролина и глицина. Эти элементы являются важным составляющим в формировании коллагена.

Бобовые

Специалист также рекомендует обратить внимание и на бобовые. Во-первых, это замечательный источник белка и клетчатки, который помогает дольше оставаться сытым. Во-вторых, в бобовых содержится много полезных аминокислот, которые необходимы для молодости и здоровья нашей кожи.

Диетологи советуют иногда заменять бобовыми привычный гарнир и добавлять их в салаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что диетологи назвали опасные свойства гречки.

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