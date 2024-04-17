«Разрушает стереотипы о возрасте»: как Валерии удается выглядеть молодой в свои 56 лет

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 36 0

Стилист Шерипова: певица Валерия разрушает стереотипы о возрасте

«Разрушает стереотипы о возрасте»: как Валерии удается выглядеть молодой в свои 56 лет

Фото: Сандурская Софья / ТАСС

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Стройная артистка всегда выглядит роскошно. В чем ее секрет?

Сегодня, 17 апреля, певице Валерии исполнилось 56 лет, однако вряд ли хоть у кого-нибудь повернется язык сказать, что исполнительница выглядит на свой возраст. Супруга Иосифа Пригожина разрушает все стереотипы о возрасте, и каким-то невероятным образом умудряется оставаться молодой и полной сил. Модный эксперт Елена Шерипова рассказала изданию «Страсти», как же Валерии удается сохранять красоту.

«Рассматривая наряды Валерии, сложно не заметить, что она играет по своим правилам в мире моды. Ее стиль нельзя запросто заключить в рамки одной категории. Певица предпочитает свободу выбора, не стесняя себя никакими ограничениями. В гардеробе певицы уживаются спортивные штаны и элегантные вечерние платья, а ценовой диапазон просто поражает: тут и масс-маркет, и мировые бренды. Валерия выдерживает баланс, придавая каждому своему образу яркие и смелые акценты без вульгарности или чудаковатости», — рассказала эксперт.

Также, по ее словам, Валерия очень умело подбирает цвета. Она не придерживается конкретной палитры, а подбирает различные оттенки в зависимости от своего настроения и предстоящего события. Когда она посещает какое-то официальное мероприятие — ее наряд, скорее всего, будет сдержанно-благородным, в то время, как на повседневной основе она облачается в яркие заметные цвета. Одной из самых же интересных фишек в образах Валерии являются яркие контрастные акценты в монохромных нарядах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вынесла Валерия до встречи с Пригожиным.

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