Неприличные стулья: какой тайный сигнал передал Дуров в интервью Карлсону

Внимание россиян особенно привлекло не содержание беседы, а декорации, где она проходила.

Самым обсуждаемым интервью за минувшие сутки стала беседа Такера Карлсона с сооснователем Telegram Павлом Дуровым. Причем интерес, скорее всего, именно к факту появления Дурова перед камерами, ведь в самом разговоре вообще ничего нового.

Предприниматель рассказал о том, как его пытались взять под контроль спецслужбы, как подкупали его сотрудников, как ФБР хотело получить доступ к личным данным пользователей, какое давление оказывают на него корпорации Apple и Google. И что же здесь нового после разоблачений Эдварда Сноудена и Джулиана Ассанжа.

«Им было интересно узнать, какие библиотеки с открытым исходным кодом интегрированы в приложение Telegram. Те, что защищают данные клиента. И они пытались убедить моего инженера использовать определенные инструменты с открытым исходным кодом, которые он затем интегрировал бы в код Telegram», — говорил Дуров.

«Это позволило бы правительству США шпионить за людьми, которые используют Telegram», — отметил Карлсон, с чем согласился Дуров.

То, что удивило Карлсона и его земляков, вряд ли кого-то удивит у нас. Поэтому в России обсуждение вызвало даже не содержание разговора, а декорации, в которых шла беседа. А конкретно это — два стула на книжной полке, максимально непристойно и даже пошло передающие философскую мысль о трудностях выбора, ни на один из этих стульев нельзя сесть без потерь, каждый из вариантов является плохим. В России такой тюремный фольклор знают почти все, а вот на Западе, вряд ли кто-то сможет оценить это саркастичное послание.