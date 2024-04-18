Развод на фотки: десятки граждан стали жертвами мошенников
Десятки граждан стали жертвами мошенников
Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexey Belkin; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Красота — это не только страшная сила, но и отличный способ для аферистов нажиться на доверчивых людях.
Красота — не только страшная сила, но и отличный способ для мошенников нажиться на доверчивых гражданах. В Санкт-Петербурге десятки человек попались на удочку обманщиков, устраивающих якобы бесплатные фотосессии.
Предложение звучало настолько убедительно, что у пострадавших до последнего не возникало никаких сомнений. Корреспондент «Известий» Елизавета Двирник выяснила, как действовали злоумышленники.
Хотела получить красивые фото для социальных сетей, в итоге — ни снимков, ни денег. В такой ситуации оказалась Мария Белашова. На связь с девушкой в социальной сети вышла якобы начинающий фотограф Эмилия.
Предложила организовать бесплатную фотосессию в одной из студий, воспользовавшись распространенной практикой, когда фотограф пополняет свое портфолио а модель получает хорошие снимки. Единственная статья расходов — аренда студии.
Эмили даже предложила разделить счет пополам, свою часть обещала отдать при встрече. Все звучало так честно и прозрачно говорит Мария. Она будто под гипнозом перешла по специальной ссылке в телеграмм-чат для связи менеджером студии.
Тот скинул нужные реквизиты для перевода на банковскую карту. Но вот что странно — арендовать помещение можно было только при условии полной предоплаты, говорит девушка.
В итоге девушка заплатила 6,5 тысяч рублей. А дальше в день съемки фотограф выслала сообщение о том, что, якобы, заболела и на съемку не придет. На связь перестала выходить, а позже удалила переписку. В этот момент Мария окончательно убедилась, ее обманули.
Сотрудники центра подтверждают, такая организация здесь не работает. Сомнительно и то, что на сайте фотостудии даже не указан контактный номер телефона, а вместо несуществующих залов — просто красивые картинки. Найти студию-призрак пытались не только мы. Об этом говорят отзывы других обманутых клиентов.
Мы решили выйти на связь с начинающим фотографом Эмилией. На телефонные звонки не отвечает. Пробуем списаться в личных сообщениях. На предложение поговорить по телефону лже-фотограф не решается, а потом и вовсе игнорирует сообщения.
Догадываться, кто скрывается за ником Эмили, можно долго. Сумма ущерба, причиненного Марии может показаться незначительной, и на этом как раз и строится расчет обманщиков — мало кто решится тратить время и силы на общение со следователями.
Однако анонимность в сети на самом деле — миф, который регулярно развеивают в полиции.
Мария уже обратилась с заявлением в полицию, и надеется что оперативникам удастся найти аферистов.
Читайте также
62%
0.25 100.28
0.35
Нашли ошибку?