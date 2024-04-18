Частные организации не смогут проводить экзамены по русскому языку для иностранцев

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Евгения Романова
Евгения Романова 16 0

Минобрнауки запретит частным организациям проводить экзамен по русскому языку

Частные организации не смогут проводить экзамены по русскому языку для иностранцев

Фото: © РИА Новости / Александр Поготов

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С 1 мая вводятся новые правила в рамках усиления контроля за качеством выполнения заданий для оформления гражданства.

В России в рамках усиления контроля за качеством проведения экзамена на знание русского языка как иностранного и истории с 1 мая коммерческие организации не будут участвовать в его проведении и выдаче соответствующих сертификатов. Такое поручение дал глава Минобрнауки Валерий Фальков в ходе совещания с руководством вузов, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«В срок до 1 мая 2024 года исключить коммерческих партнеров из процедуры: они больше не должны допускаться к работе по проведению экзамена и оформлению сертификатов», — говорится в сообщении.

Также Фальков поручил заключить в регионах в первую очередь договоры с государственными вузами, чтобы конкретный университет отвечал за проведение экзамена в каждом субъекте. Вместе с тем необходимо усилить контроль за процедурами проведения экзамена и выдачи сертификатов. В случае нарушений нужно сразу же сообщать правоохранителям.

Курировать исполнение работы будет заместитель главы Минобрнауки Константин Могилевский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рособрнадзор предостерег вузы от послаблений иностранцам на экзаменах по русскому языку как иностранному, а также истории России и основ законодательства страны. Предупреждения получили пять высших учебных заведений страны.

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