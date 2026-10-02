Русский язык начнут изучать в школах ЦАР

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 23 0

Практика преподавания предмета в африканской стране развивается с 2024 года.

В каких странах изучают русский язык

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Россотрудничестве заявили о включении русского языка в школьную программу ЦАР

Список школьных предметов в Центральноафриканской Республике пополнил русский язык, его будут изучать учащиеся средних классов. Об этом ТАСС сообщили в Россотрудничестве.

Решение о включении русского языка в школьную программу оформлено в рамках работы межправительственной комиссии Россия — ЦАР. Постановление подписал министр образования африканской страны Орельен-Симплис Конгбеле-Зингас.

«Закрепление русского языка в качестве одного из предметов учебной программы на государственном уровне отражает высокий запрос на изучение русского языка со стороны центральноафриканцев», — отметили в ведомстве.

Практика преподавания языка в ЦАР развивается активно. Так, специалисты Русского дома в Банги с 2024 года проводят уроки в местных школах. В Россотрудничестве подчеркнули, что в завершившемся учебном году русский язык приступили осваивать больше тысячи школьников на базе учебных заведений.

Кроме того, в ведомстве рассказали о работе системы бесплатных курсов по изучению языка при Русском доме. Их участниками становятся не только несовершеннолетние, но и взрослые. Ежегодно через эти курсы проходят около двух тысяч человек.

В 2024-2025 учебном году русский язык вошел в программу двух частных школ по их собственной инициативе, а в следующем году шесть столичных школ попросили Русский дом организовать занятия по предмету. В Россотрудничестве добавили, что родители считают изучение русского языка преимуществом при выборе школы для ребенка.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал о запрете русского языка на Украине. Он подчеркнул, что таких действий нет ни в одной стране мира, а русских, осваивавших Причерноморье, объявляют «вне титульной нации».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
83.25
-0.31 94.53
-0.35
Руководители и наставник: в чем жизненное предназначение рожденных в апре...

Последние новости

8:00
Дружба и любовь: Баранова раскрыла, без чего не снять классный фильм про машины
7:46
Юрист рассказал о возможностях взять отчество по матери в России
7:34
В Германии зафиксирован первый случай заражения человека вирусом Синдбис
7:30
Русская эстетика, балет и микс эпох: в Москве завершилась неделя моды
7:26
Умер фронтмен британской хеви-метал-группы Venom Конрад Лант
7:10
Русский язык начнут изучать в школах ЦАР

Сейчас читают

Американских экспертов по вооружению озадачили «Ивы» из России
Некоторым россиянам повысят зарплату, а некоторым — пенсию: все изменения с 1 октября
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым
Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня