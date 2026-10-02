В Россотрудничестве заявили о включении русского языка в школьную программу ЦАР

Список школьных предметов в Центральноафриканской Республике пополнил русский язык, его будут изучать учащиеся средних классов. Об этом ТАСС сообщили в Россотрудничестве.

Решение о включении русского языка в школьную программу оформлено в рамках работы межправительственной комиссии Россия — ЦАР. Постановление подписал министр образования африканской страны Орельен-Симплис Конгбеле-Зингас.

«Закрепление русского языка в качестве одного из предметов учебной программы на государственном уровне отражает высокий запрос на изучение русского языка со стороны центральноафриканцев», — отметили в ведомстве.

Практика преподавания языка в ЦАР развивается активно. Так, специалисты Русского дома в Банги с 2024 года проводят уроки в местных школах. В Россотрудничестве подчеркнули, что в завершившемся учебном году русский язык приступили осваивать больше тысячи школьников на базе учебных заведений.

Кроме того, в ведомстве рассказали о работе системы бесплатных курсов по изучению языка при Русском доме. Их участниками становятся не только несовершеннолетние, но и взрослые. Ежегодно через эти курсы проходят около двух тысяч человек.

В 2024-2025 учебном году русский язык вошел в программу двух частных школ по их собственной инициативе, а в следующем году шесть столичных школ попросили Русский дом организовать занятия по предмету. В Россотрудничестве добавили, что родители считают изучение русского языка преимуществом при выборе школы для ребенка.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал о запрете русского языка на Украине. Он подчеркнул, что таких действий нет ни в одной стране мира, а русских, осваивавших Причерноморье, объявляют «вне титульной нации».

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