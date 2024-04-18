По стопам Шурыгиной: в Петербурге молодого человека обвинили в изнасиловании

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге молодой 20-летний человек после очередной встречи со своей второй половинкой получил вместо любовного признания — возможный уголовный срок. Как сообщает источник 5-tv.ru, пара в тот момент была сильно пьяна.

В период с 13 по 14 апреля парень, после крайнего увлечения алкогольными напитками, переспал с несовершеннолетней девушкой. Оба, находясь на квартире у друзей, были сильно пьяны.

Ученицу девятого класса сам факт полового акта не смутил, так как она встречалась с молодым человеком более года.

Несмотря на этого, уже несколько дней спустя, 17 апреля в МВД по Красносельскому району поступил звонок — полиции сообщили, что знакомый дочери не только напоил потерпевшую, но и изнасиловал ее.

Отмечается, что некоторое время назад пара рассталась — так решила сама 16-летняя девушка. Молодой же человек все это время пытался восстановить уничтоженные отношения.

В тот же день, сразу после звонка в правоохранительные органы, ученик Колледжа Водных ресурсов незамедлительно явился в полицию. Сообщается, что в отношении Тимошенкова, партнера девушки, собираются возбудить уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал об участнице похожего случая, семь лет назад Диана Шурыгина также была в состоянии алкогольного опьянения, и также совершила половой акт с молодым человеком, хотя ей самой тогда было всего 16 лет.

Впоследствии она написала на него заявление в полицию, парня даже посадили, однако спустя полтора года тюремного заключения Сергея Семенова полностью оправдали.