На донышке: как живет Диана Шурыгина спустя семь лет после скандальной передачи

Звезда ТВ-шоу успела выйти замуж, изменить супругу и развестись. Чем она теперь занимается?

Сегодня, 1 февраля, первому скандальному выпуску с Дианой Шурыгиной, который вышел на одном из федеральных каналов, исполнилось семь лет. Сайт 5-tv.ru подготовил материал о том, как сложилась жизнь звезды телешоу.

Первое появление

Диана Шурыгина. Фото: www.globallookpress.com / vk.com

Диана Шурыгина стала популярна после появления на экранах. В 2016 года она обвинила 20-летнего Сергея Семенова в изнасиловании. Тогда 16-летняя Диана отправилась на вечеринку в коттедж в честь дня рождения друга.

На шоу у ведущего Андрея Малахова она рассказывала, что на вечеринку ее позвала приятельница. Шурыгина признавалась, что в коттедже был не только алкоголь, но и запрещенные вещества, но она старалась не злоупотреблять.

Известно, что Диана не отказалась от водки, но, по ее заверениям, там было «на донышке». В какой-то момент алкоголь, видимо, ударил в голову девушке, и этим воспользовался Семенов, который тоже был на празднике.

«Он зашел за мной, закрыл дверь на крючок и толкнул меня на кровать. Он держал меня руками, я начала сопротивляться, оказывать какие-то действия. И он ударил меня ладонью по лицу», — рассказывала Шурыгина.

Шурыгина утверждала, что она кричала и звала на помощь, но из-за громкой музыки ее не было слышно.

После полового акта девушка уснула, а молодой человек покинул комнату. Утром за Дианой приехал отец, а позже она написала на Сергея заявление в полицию.

Уголовное дело и приговор

Сергей Семенов. Фото: Instagram* / freesemenov

Молодой человек свою вину отрицал. Семенов утверждал, что их секс с Шурыгиной был абсолютно по обоюдному согласию. Кроме того мужчина заявлял, что не знал сколько лет девушке на самом деле.

Как рассказывал парень, Шурыгина оказывала ему знаки внимания и сама раздевалась, а во время полового акта она вела себя раскрепощенно, не оказывала сопротивления и не кричала.

Девушка обвиняла молодого человека не только в изнасиловании, но и в побоях. Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала на ее щеке четыре синяка, кровоподтеки на шее, спине и колене. Также у нее была рассечена губа. Только вот сторона Сергея заявляла, что побои Диане нанес ее отец, а не юноша.

В любом случае суду хватило доказательств, чтобы признать Семенова виновным. Парня приговорили к восьми годам и трем месяцам лишения свободы.

Тогда уже семья Семенова обратилась на федеральные каналы, чтобы придать истории огласку. Близкие мужчины заявляли, что семья Дианы хотела нажиться на этой ситуации. Они предлагали юноше откупиться. Отец семейства Шурыгиных просил у 20-летнего парня из провинции один миллион рублей.

В жизни Шурыгиной такая история была не первой. Когда ей было 15 лет, она ушла из дома и поселилась у 18-летнего бойфренда. Через некоторое время ее нашли правоохранители и вернули домой, а юноша получил год ограничения свободы.

Некоторые знакомые Шурыгиной обвиняли ее в распутности и даже говорили, что она оказывает интимные услуги за деньги.

Путь к славе

Диана Шурыгина.Фото: ВКонтакте / Диана Шурыгина / shurygina_vlog

После программы Шурыгина стала одной из самых обсуждаемых персон России. Из-за шоу люди разделились на два лагеря. Какая-то часть верила Диане, а вот другая встала на сторону Сергея как минимум из-за вызывающего образа Шурыгиной.

Девушку тогда даже начали «терроризировать» в социальных сетях, но, тем не менее, программа принесла ей и популярность, а она стала сотрудничать с блогерами, дизайнерами и режиссерами.

Только на долго ее не хватило — из-за большого внимания девушка оказалась в психиатрической больнице, а ее семье пришлось перебраться из родного Ульяновска в Москву. Из-за общественного осуждения жизнь в провинции казалась для семьи Дианы невозможной, но и в столице не все было гладко.

На фоне тяжелого эмоционального состояния Диана пристрастилась к психотропным веществам. Из-за злоупотребления препаратами она снова угодила в больницу, но в рехабе ей помогли избавиться от зависимости.

А вот отец Дианы не смог трудоустроиться в столице из-за дурной репутации их семьи. Сама же Шурыгина подрабатывала баристой в кофейне.

Личная жизнь Дианы Шурыгиной

Осенью 2017 года Диана Шурыгина вышла замуж за оператора федерального канала Андрея Шлягина. Родители с обеих сторон одобрили такой союз, а мама девушки рассказывала, что мужчина не поддался общественному влиянию и не замечал ничего плохого в Диане. При этом разница в возрасте у пары составила девять лет.

Брак продлился всего два года. Сначала Диана обвиняла мужчину в неверности, рассказывала, что даже хотела свести счеты с жизнью из-за этого, но уже летом 2018 года картина поменялась. Оказалось, что Шурыгина изменяет своему супругу с программистом, трейдером и миллионером Денисом Ребровым. Изначально это были просто слухи, но потом информация подтвердилась. Оператор и блогер развелись, но при этом сохранили дружеские отношения.

С миллионером Шурыгина тоже надолго не задержалась. Пара быстро рассталась из-за разногласий. И тогда в ее жизни появился вопрос безденежья. В трудную минуту ее подержал федеральный канал и предложил работать гостевым редактором, но такая деятельность оказалось тяжелой для Шурыгиной. Она отказалась от трудоустройства на ТВ и устроилась в один из московских баров. Посетители могли сделать фото со звездой за дополнительную плату, но и там Шурыгина долго не проработала.

Как живет сейчас

Диана Шурыгина. Фото: Instagram* / diana_shurygina_vlogs

Сейчас Диана Шурыгина живет на Мальдивах. Там она нашла интересный источник дохода. Девушка продает своим интимные фотографии и даже занимается виртом (прим.ред. — виртуальный секс) с поклонниками при деньгах.

На фотографиях Диана уделяет особое внимание своей груди, которую она увеличила с помощью пластической операции.

Сейчас Шурыгина просто хочет жить счастливо, а своего насильника Сергея она давно простила.

«Девчонки меня поймут, каково быть в компании самой симпатичной. Там было четыре гадких утенка. Так вот эти сволочи подходят к Сереже и говорят про меня: „Она шалава, ты можешь ее отыметь…“ Эти бабы просто его подставили. У нас с ним действительно сначала возникла симпатия. У меня до этого были ухажеры, но никто не позволял себе пальцем до меня дотронуться. Я никогда не говорила, что Сережа — маньяк и убивал меня», — рассказывала Шурыгина.

После ажиотажа вокруг этой истории Семенову заменили приговор. Благодаря адвокатам и всеобщей поддержке он вышел на свободу гораздо раньше — в 2018.

Мужчина поселился в Самаре и женился, работает правозащитником. Он уже сумел помочь порядка 100 людям, попавшим в трудную ситуацию с законом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дональду Трампу придется дорого заплатить за домогательства к писательнице.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.