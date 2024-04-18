«Мото Драйв» впервые пройдет на автодроме «Игора Драйв» в июне

На автодроме «Игора Драйв» пройдет большой спортивный праздник для поклонников активного отдыха и двухколесной техники — соревнование «Мото Драйв». Целых два дня — 29 и 30 июня — детей и взрослых будет ждать насыщенная и зрелищная программа, включающая экстремальны заезды в разных дисциплинах, профессиональные мастер-классы и яркие выступления.

Самые зрелищные соревнования страны по шоссейно-кольцевым мотогонкам «Моторинг» развернутся на главной трассе автодрома. В них примут участие 28 команд и 210 райдеров. Квалификационные заезды пройдут в первый день праздника, во второй состоится пять захватывающих гонок, где в борьбе за подиум сойдутся быстрейшие гонщики в классах Superbike и Supersport.

Superbike — мощные мотоциклы с двигателем до тысячи «кубов», которые прошли ряд серьезных модификаций и разгоняются свыше 300 километров в час. Supersport — «средний класс», в котором участвуют двух- и четырехцилиндровые мотоциклы.

Гостей праздника ждет такое впечатляющее зрелище как соревнования по эндуро, которые станут частью спортивной программы «Мото Драйв» 29 июня. Эти гонки — вызов самим себе и настоящее экстремальное тестирование «железных коней» на выносливость в прохождении бездорожья, к которому райдеры должны быть готовы. На треке длиной 1750 метров, оборудованном дополнительными препятствиями, пройдет гонка, где выступят десятки любителей и опытных спортсменов.

В воскресенье сюрпризы продолжатся: лучшие гонщики страны сойдутся в динамичной гонке пять на пять. Спортсменов ждет трасса суперкросса с серьезными препятствиями: «острыми» трамплинами, волнами и резкими поворотами, а также трасса эндуро с бревнами, камнями и катушками выше человеческого роста. Гонщикам предстоит принять участие в пяти заездах по пять кругов. Кто окажется быстрее — эндуристы или кроссмены — решит справедливая гонка.

Для желающих попробовать собственные силы и испытать себя в управлении мотоциклом на пересеченной местности, научиться прыгать через бревна, преодолевать каменные и другие преграды, пройдет мастер-класс по эндуро от одного из ведущих российских эндуро-гонщиков, чемпиона России по эндуро-кроссу, мастера спорта по мотокроссу и многократного призера чемпионата России по мотокроссу Давида Леонова.

Кстати, в мотоуикэнд гостей зрители смогут не только стать свидетелями напряженных состязаний, но и развлечься. Для взрослых и детей в главном паддоке автодрома будет создана приятная атмосфера. Ритм дня задаст музыкальная фура, на сцене которой выступят профессиональные DJ и талантливые кавер-группы.

Еще один сюрприз — «Драйв шоу» от первого и единственного в России и Европе автотеатра. Это — особенное цирковое шоу, украшенное элементами танцевальных и вокальных номеров в исполнении артистов «Ленинград Центра». Кроме того, ожидается выступление динамичного барабанного шоу и «Уличной классики». Для любителей активного отдыха будут оборудованы площадки для паркура, хип-хопа и воркаута с мастер-классами.

Будет за что поболеть и помимо мотогонок. Речь про импровизированные соревнования по и панна — уличный футбол один на один в клетке. Кроме того, будет установлена конструкция для граффити, которая к концу дня превратится в яркую фотозону.

Посетителей ждут экскурсии в боксы, общение с райдерами во время прогулки по пит-лейну шоссейно-кольцевой трассы, автограф- и фотосессии, выступление стандрайдеров с их по-настоящему эффектными трюками: езда на одном колесе, резкое торможение, дрифт и проезды верхом на бензобаке на одной ноге.

Приятным дополнением дня станет вкусная еда в зоне фудтраков и развлекательная программа для детей веселым с любимым талисманом автодрома — рысью Сидом. Дополнительный заряд эмоций ждет гостей фестиваля в Картинг-центре. Прокатные заезды на открытой трассе длиной 1200 метров с интересной конфигурацией позволят почувствовать скорость, азарт и дух соперничества.

Продажа билетов на «Мото Драйв» уже открыта. По традиции стоимость билетов в рамках заранее запланированного графика. До 30 апреля действует акция «Раннее бронирование» — взрослый билет на два дня стоит всего тысячу рублей.

Для детей действуют специальные условия: до шести лет включительно вход бесплатный, естественно, в сопровождении взрослого. Для детей от семи до 13 лет включительно требуется детский билет.