Будет жарко! Названа дата старта Кубка Петербурга по ралли-кроссу на «Игора Драйв»

Гонка за победу обещает быть очень динамичной!

Определена дата начала Кубка Петербурга по ралли-кроссу на автодроме «Игора Драйв». RallyX Igora Drive 2024 стартует 2 июня. Зрителям обещают незабываемое зрелище, в котором не исключены резкие маневры, контактная борьба и даже столкновения.

В рамках ралли автомобили проедут несколько интенсивных кругов. Под колесами у пилотов будет встречаться разное покрытие: грунт-асфальт и рельеф, как у американских горок. Экстрима добавят 12 поворотов, трамплин и перепад высот в 20 метров. Отмечается, что «Игора Драйв» — единственная в стране трасса, которая имеет лицензию Международной автомобильной федерации (FIA).

Автомобили, которые примут участие в соревнованиях, похожи на обычные лишь на первый взгляд. Они пережили десятки апгрейдов, и некоторые их них могут разогнаться всего за пару секунд.

RallyX Igora Drive 2024 состоит из трех этапов. Пройдут они 2 июня, 4 августа и 15 сентября, соответственно. Пилоты будут сражаться за победу в восьми различных классах — от детских кросс-картов до суперавто.

Продажа билетов уже открыта, их стоимость будет расти по мере приближения события. На официальном сайте «Игора Драйв» их можно будет приобрести по самой низкой цене до 30 апреля. Детям до шести лет отдельный билет приобретать не нужно, а для ребят от 7 до 13 лет предусмотрен специальный детский билет.