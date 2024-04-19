По-стахановски: старейшее предприятие ЛНР отмечает 90-летие

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Продукция этого машиностроительного завода востребована во многих сферах.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Как закалялась сталь — ответ на этот вопрос прекрасно знают сотрудники одного из старейших предприятий Луганской народной республики — Стахановского машиностроительного завода. Его продукция не слишком известна обывателям, но уже 90 лет используется во всех сферах жизни. Корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков о прошлом, настоящем и будущем уникального производства.

Они льют расплавленный металл, куют железо и закаляют сталь. Сильные духом и телом, почти никогда не улыбаются. Но сегодня можно. Все же день рождения. Не одного отдельно взятого сотрудника. Целый завод отмечает свое 90-летие.

«90 лет — это несколько поколений. Как минимум три. Основное — это не здания, сооружения. Это люди. Люди, которые умеют работать. Люди, которые желают работать. Именно такой коллектив работает на этом предприятии», — отметил заместитель директора Стахановского машиностроительного завода Денис Гребенюков.

Отмечают на рабочих местах. Останавливать производство нельзя. Сегодня, когда Стахановский машиностроительный — это часть российской экономической системы, заказов очень много. Нельзя гасить и плавильные печи. Это может навредить конструкции.

Эта печь даже получила свое собственное имя. Ее называют кормилица. И не просто так. Она обеспечивает металлом все производство. А значит и зарплатой почти 130 человек.

За 90 лет своего существования завод выпустил миллионы тонн различных металлических изделий. Здесь делали, например, эскалаторы для Москвы и Петербурга. Но большая часть продукции человека, незнакомого с металлургией, заставит задуматься — что это и для чего это нужно.

Вот эта металлическая конструкция, похожая на большой вопросительный знак, на самом деле огромный крюк, который весит 3,5 тонны. Он нужен для специального механизма, который поднимает и перемещает ковши с расплавленным металлом. И вес этого ковша может быть до 60 тонн.

Этот завод пережил немало. Эвакуацию во время Великой Отечественной. Он был на грани банкротства в 2014-м. В 2022-м, когда Стаханов регулярно становился мишенью для обстрелов украинских боевиков, здесь тоже было неспокойно.

«Страшно было, конечно, кому не страшно? Ну а что? Работать надо, есть надо. Жить как-то. Работа отвлекает от этого», —рассказал мастер цеха Андрей Новиков.

Ракеты, выпущенные украинскими националистами, до сих пор иногда долетают до Стаханова. Но фронт сейчас гораздо дальше и мирная жизнь налаживается. Завод наращивает темпы производства. Ищет новых сотрудников. Хотя, практика показывает, их проще вырастить, чем найти. Для многих здесь металлургия — это семейное дело.

«У нас династия. Отец металлург, проработал всю жизнь. Мама работала на доменной печи в Алмазной», — поделился рабочий Алексей Маманков.

Но главное, говорят сами работники — предприятие удалось сохранить даже в самые тяжелые времена. И это не просто дает людям рабочие места. Это дает городу надежду. Раз завод живет уже 90 лет — значит и вокруг него всегда будет жизнь.

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