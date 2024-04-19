Наряд Валентины Ивановой впечатлил откровенностью — эффектная невеста! Неужели фанаты дождались свадьбы рэпера?

Рэпера Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов. — Прим. ред.) и модель Валентину Иванову фанаты женят уже давно, но все никак не могут поженить. По слухам, новая избранница сумела не только удержаться в объятиях знаменитого холостяка, но и понравиться его маме Симоне. А это уже была задача со звездочкой. Бывшая возлюбленная родила музыканту сына, но так и не добилась расположения свекрови, а тут — любовь и взаимопонимание.

Поклонники пары ждут свадьбы как чуда. Во-первых, потому что Тимати затащить в ЗАГС невозможно, и об этом лучше всех знают матери его наследников Анастасия Решетова и Алена Шишкова. Во-вторых, встречаются звезды не первый год, а предложения так и не было. Пресса и фанаты каждое новое кольцо молоденькой модели принимают за обручальное и внимательно следят, на «округлился» ли у нее живот. Дождались. Она надела белое платье.

В личном блоге Иванова опубликовала короткое видео, на котором позирует в роскошном наряде в пол с головокружительным декольте. Тонкая ткань подчеркивает идеальную фигуру, исключая возможность надеть нижнее белье. Брюнетка выглядит в нем невероятно соблазнительно. Хотя есть сомнения, пускают ли в таких платьях в ЗАГС, и не сорвет ли оно свадьбу. Валентину, судя по всему, такая открытость не смущает.

«Невеста!»

«Грех не жениться!»

«Эффектная!»

«Самая красивая девочка Тима!»

«Невероятно красивая!» — пишут комментаторы под постом.

Несмотря на роскошные подарки, совместные путешествия и знакомство с мамой Тимати не спешит вести Иванову под венец. Пара давно не скрывается от публики, появляется на светских мероприятиях, демонстрирует чувства в соцсетях. Так, 8 марта модель опубликовала видео, на котором радуется презенту от любимого — Mercedes-Benz G-класса. В прошлом году она получила в подарок Porsche 911. Вот не обидно, когда дарят одно и тоже, если это машина, правда?

Ранее, писал 5-tv.ru, Валентину Иванову атаковали зоозащитники. Девушка рэпера решила поддержать модный тренд, за что тут же была проклята экоактивистами.