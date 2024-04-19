Рискуете вызвать изжогу: кому нельзя есть сырые овощи

Людям с какими заболеваниями стоит воздержаться от употребления необработанных плодов?

Чаще всего люди спокойно едят сырые овощи, но оказалось, что такие продукты можно далеко не всем. Врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова рассказала изданию Газета.ру, кому стоит в этом случае закрыть рот на замок.

Эксперт подчеркнула, что эти продукты являются источниками витаминов, минеральных веществ и антиоксидантов. Но не стоит злоупотреблять сырыми овощами при заболевании органов желудочно-кишечного тракта.

«Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), хронический гастрит, язвенная болезнь желудка, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки являются противопоказанием к употреблению сырых овощей. Прежде всего, с выраженными вкусовыми качествами — томаты, лук, чеснок, красный перец. Ввиду повышенного выделения агрессивной для слизистой соляной кислоты и высокого давления в желудке, расслабления нижнего пищеводного сфинктера, их употребление может привести к долгой, мучительной изжоге», — рассказала врач.

Часто люди отдают предпочтение сырым овощам при хроническом холецистите, дискинезии желчного пузыря и желчевыводящих путей. Однако это ведет к нарушению правильных сокращений желчного пузыря: желчь начинает густеть, а это ведет к образованию камней в почках.

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