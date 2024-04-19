МО РФ: в Ставропольском крае потерпел крушение Ту-22М3 ВКС России

Ту-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае. Экипаж возвращался после выполнения боевой задачи на аэродром базирования. Подробности сообщили в Министерстве обороны России.

По предварительной информации, техническая неисправность стала причиной крушения. Известно, что боекомплекта на борту не было. Подробная информация уточняется.