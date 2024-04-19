Девятибалльный ураган приходит в Москву: насколько все серьезно

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В Москве ожидается девятибалльный шторм

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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МЧС рекомендует парковать автомобили вдали от деревьев и рекламных щитов.

Холодный фронт, по прогнозам метеорологов, вот-вот зацепит столицу. В Москве ожидают девятибалльный шторм. Порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду.

Из-за штормового предупреждения уже закрылись все городские парки, в том числе и Московский зоопарк. Владельцев общепита попросили укрепить уличные конструкции и закрыть летние веранды.

МЧС рекомендует парковать автомобили вдали от деревьев и рекламных щитов. Столичные аэропорты пока работают в штатном режиме, но могут ограничить посадку самолетов.

Неспокойно и на юге — штормовое предупреждение на все выходные объявлено в Крыму. На полуострове ожидают сильные дожди, грозы и ураганный ветер с порывами до 25 метров в секунду.

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