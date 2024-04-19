«Почему бы и нет»: на каком континенте могут появиться военные базы России

Президент Туадера: Россия может разместить военную базу в восточном регионе ЦАР
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Есть государство, которое собирается рассмотреть такую возможность.
Россия может разместить свою военную базу на востоке Центрально-Африканской Республики. Об этом заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.
«Почему бы и нет? Я считаю, что для этого можно использовать восточный регион, который очень обширен, который находится на очень большом удалении и где много негативных сил», — сказал политик в интервью RTVI.
По его словам, размещение российской военной базы на территории ЦАР поможет обеспечить безопасность границ. Данный вопрос Туадера намерен проанализировать в рамках дальнейшего развития отношений двух государств.
Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера посещал Россию зимой 2024 года. Политик принимал участие в Международном форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма, который проходил в Москве.
Также раньше ЦАР заявляла, что хочет стать членом БРИКС. Глава МИД республики Сильви Байпо-Темон заверила, что страна будет проводить колоссальную работу, чтобы «восстать из пепла» и соответствовать критериям объединения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия может пересмотреть подход к размещению своего оружия.
Читайте также
77%
-0.65 99.58
-0.95
Нашли ошибку?