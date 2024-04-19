«Почему бы и нет»: на каком континенте могут появиться военные базы России

Есть государство, которое собирается рассмотреть такую возможность.

Россия может разместить свою военную базу на востоке Центрально-Африканской Республики. Об этом заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

«Почему бы и нет? Я считаю, что для этого можно использовать восточный регион, который очень обширен, который находится на очень большом удалении и где много негативных сил», — сказал политик в интервью RTVI.

По его словам, размещение российской военной базы на территории ЦАР поможет обеспечить безопасность границ. Данный вопрос Туадера намерен проанализировать в рамках дальнейшего развития отношений двух государств.

Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера посещал Россию зимой 2024 года. Политик принимал участие в Международном форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма, который проходил в Москве.

Также раньше ЦАР заявляла, что хочет стать членом БРИКС. Глава МИД республики Сильви Байпо-Темон заверила, что страна будет проводить колоссальную работу, чтобы «восстать из пепла» и соответствовать критериям объединения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия может пересмотреть подход к размещению своего оружия.