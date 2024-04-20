Не изводите организм: чем опасен недосып и как его компенсировать

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 29 0

Физиотерапевт Бондаренко: ночной недосып можно компенсировать дневным сном

Не изводите организм: чем опасен недосып и как его компенсировать

Фото: www.globallookpress.com / Jan Tepass

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Чем придется платить за сбитый режим?

В условиях быстрого ритма жизни в современном мире у многих людей сбит режим сна. Иногда выспаться на выходных бывает недостаточно, чтобы восстановить организм после трудовых будней. Врач-физиотерапевт Владимир Бондаренко рассказал, как можно решить эту проблему и чем чревато ее игнорирование.

«Должен быть режим, например, чтобы человек засыпал в 23:00, а просыпался в районе шести. У нас большинство людей, к сожалению, сейчас на удаленной системе работы и образования, много соблазнов поиграть, пообщаться в соцсетях, и мы ложимся в два или в четыре утра, а потом в восемь подрываемся. И организм абсолютно не восстановлен», — объяснил Владимир Бондаренко.

По его словам, для качественного восстановления организма человеку физиологически необходимо спать не менее семи часов ночью, так как многие системы в организме приходят в норму только в это время суток. Кроме того, систематический недосып может спровоцировать сбой практически всех систем.

Владимир Бондаренко пояснил, что многие процессы в организме начинаются именно в ночное время, когда человек спит. Если в это время человек будет бодрствовать, то будут возникать сбои.

«У нас повышается артериальное давление, повышается утомляемость, у нас есть биологические часы — нормы, когда кишечник, желчная, поджелудочная в определенное время, как Луна на небосклоне, независимо от нашего отношения к этому», — рассказал врач в беседе с «Радио 1».

Он рассказал также, что недосып ночью можно компенсировать днем. Для этого достаточно подремать около 45 минут в промежуток времени с 13:00 до 15:00.

Владимир Бондаренко предупредил, что восстановление режима сна может занять намного больше времени, чем его сбой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из-за недосыпа может возникнуть риск развития психических заболеваний. Также может пострадать иммунная система.

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