«О боже»: Рианна начала стыдиться своих «голых» нарядов из молодости
Певица Рианна призналась, что жалеет о своих нарядах в молодости
Фото: www.globallookpress.com / face to face
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Рождение детей поменяло взгляды знаменитости.
Певица Рианна заявила, что жалеет из-за выходов в свет в откровенных нарядах. Она отметила, что натворила много глупостей в жизни, в том числе показывая свои «соски и белье».
«Сейчас, будучи мамой и молодой леди, чувствую, что никогда бы не сделала этого. О боже, я действительно это делала? Соски наружу?» — цитирует звезду Vogue.
По всей видимости, рождение детей сильно поменяло взгляды знаменитости. За последние два года она успела стать мамой целых два раза — и артистка не собирается на этом останавливаться.
Несмотря на бурную карьеру, которая отнимает много времени, артистка мечтает о большой семье. Мужем Рианны является американский рэпер A$AP Rocky.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, Кристина Асмус заговорила о второй беременности.
Читайте также
61%
-0.65 99.58
-0.95
Нашли ошибку?