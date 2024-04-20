«О боже»: Рианна начала стыдиться своих «голых» нарядов из молодости

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 19 0

Певица Рианна призналась, что жалеет о своих нарядах в молодости

«О боже»: Рианна начала стыдиться своих «голых» нарядов из молодости

Фото: www.globallookpress.com / face to face

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Рождение детей поменяло взгляды знаменитости.

Певица Рианна заявила, что жалеет из-за выходов в свет в откровенных нарядах. Она отметила, что натворила много глупостей в жизни, в том числе показывая свои «соски и белье».

«Сейчас, будучи мамой и молодой леди, чувствую, что никогда бы не сделала этого. О боже, я действительно это делала? Соски наружу?» — цитирует звезду Vogue.

По всей видимости, рождение детей сильно поменяло взгляды знаменитости. За последние два года она успела стать мамой целых два раза — и артистка не собирается на этом останавливаться.

Несмотря на бурную карьеру, которая отнимает много времени, артистка мечтает о большой семье. Мужем Рианны является американский рэпер A$AP Rocky.

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