Монако осталось в прошлом: Боня начала обустраивать жизнь в Москве

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 22 0

Блогер Виктория Боня начала обустраивать жизнь в Москве

Монако осталось в прошлом: Боня начала обустраивать жизнь в Москве

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Звезда уже записала наследницу на занятия по верховой езде.

Модель и блогер Виктория Боня после потери вида на жительство в Монако, судя по всему, лишилась надежды вернуться обратно. Звезда теперь рассказывает о комфортной жизни в Москве.

Наследницу знаменитости Анджелину уже отдали на занятия по верховой езде. На удивление Бони, столичные секции по уровню не уступают зарубежным.

«Сегодня в итоге мы съездили на нашу первую тренировку, и я хочу сказать, что это восторг! Кстати, тренера посоветовали вы! Спасибо! Чувствую, что мы с Анджелиной будем переезжать в Москву. Уж слишком здесь хорошо!» — призналась блогер в социальных сетях.

Боня также приводит в порядок свою столичную квартиру — знаменитость решила избавиться от старой мебели, наняв грузчиков. Подписчики модели поддерживают ее желание остаться в Москве.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезды «Дома-2» раскрыли свои гонорары.

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