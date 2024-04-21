Представители Демпартии нарушили протокол своим поведением, но в ответ на замечания они лишь смеялись.

Республиканцы и демократы в ходе голосования на заседании в Конгрессе США устроили перепалку из-за украинских флагов. Ими размахивали представители Демпартии во время принятия решения по пакету помощи Незалежной. Об этом сообщает Fox News.

Когда голосование по пакету помощи Незалежной закончилось, представители Демпартии начали размахивать флагами Украины и радостно кричать. Из-за этого председательствующий республиканец Марк Молинаро обвинил демократов в нарушении протокола.

«Он сказал, что размахивание флагами является нарушением правил, и назвал это „неуместным“, на что демократы ответили насмешками», — говорится в материале.

Потом республиканка от Флориды Анна Паулина Луна в микрофон потребовала убрать «чертовы флаги», что вызвало еще большую словесную реакцию со стороны демократов.

В конце февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса от агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Однако страны Запада вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является «вторжением». Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США планируют увеличить число военных советников на Украине.