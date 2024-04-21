Финансовый эксперт развеял восемь мифов о материнском капитале

С февраля размер выплат увеличился на 7,4%. На какие цели официально можно тратить эти деньги?

Материнский капитал является программой господдержки для семей с детьми, она предусматривает выделение денег на улучшение жилищных условий и образование детей. Мифы, образовавшиеся вокруг нее, развеял финансовый эксперт, руководитель группы компаний «Содействие» Алексей Лашко в беседе с «Известиями».

Первый миф связан с тем, что размер материнского капитала зафиксирован в сертификате. Однако эта сумма лишь исходная. За счет ежегодной индексации она увеличивается в зависимости от инфляции. Если часть средств была использована, то остаток на счете уменьшится. Актуальный размер можно узнать, заказав выписку из Социального фонда России перед совершением любых операций.

Второй миф — при покупке жилья на маткапитал нужно предоставить долю отцу детей. Как объяснил эксперт Лашко, это необязательно. Если родители состоят в браке, то доля отцу полагается, а если нет, то не нужно ее выделять.

Третий миф гласит, что последствия не настигнут родителей при игнорировании выделения долей детям. Однако все совсем не так. По словам Лашко, при покупке недвижимости на маткапитал обязательно должны быть выделены доли для детей.

«Доли в недвижимости для членов семьи могут выделяться во время сделки или позже, если детей не включают в сделку. Например, при ипотеке их необходимо выделить в течение шести месяцев после закрытия кредита», — объяснил он.

Четвертый миф связан с ремонтом. Маткапитал можно потратить на покупку жилья, его капитальный ремонт или реконструкцию для увеличения жилплощади.

«На текущий ремонт потратить средства нельзя. И придется выбрать подрядчика — компанию, которой будет перечислена часть маткапитала. Необходима подготовка соответствующих документов и согласование с СФР», — сказал эксперт.

Пятый миф — маткапитал на покупку жилья у родственников. Лашко подчеркнул: это допустимо, если способствует улучшению жилищных условий.

Шестой миф гласит: нельзя продать квартиру, купленную на маткапитал. На самом деле, это можно сделать, но с письменного одобрения органов опеки и попечительства. Еще условие: дети должны получить жилье не хуже предыдущего.

«Например, вы продаете квартиру и покупаете новую с такой же площадью или больше. Либо органы опеки должны дать разрешение на возмещение детям денежных средств, причитающихся за продажу доли. Эта сумма должна быть на личном счете», — объяснил Лашко.

Седьмой миф: маткапитал можно использовать после трехлетнего ожидания. Деньги доступны сразу же после получения сертификата для первоначального взноса или погашения ипотеки.

Восьмой миф связан с тем, на образование какого ребенка в семье разрешается потратить маткапитал. Как рассказал эксперт, выплату можно направить на любое чадо, а не конкретно на того, кому выданы деньги. Не запрещается тратить их на компенсацию стоимости товаров и услуг для детей-инвалидов.

Материнский капитал вырос на 7,4% с 1 февраля 2024 года. На данный момент размер выплат составляет 630 380,78 рубля на первого ребенка и 833 024,74 рубля — на второго. Семьи, которые уже оформили маткапитал на первого ребенка, при рождении второго, получат доплату в 202 643,96 рубля.

Прежде представители трех фракций разработали законопроект о повышении маткапитала с 1 февраля 2025 года. Размер выплат должен достичь 756,7 тысячи рублей на первого ребенка и до одного миллиона рублей на второго. Выплата за третьего ребенка также составит один миллион, но при условии, что ранее семья не пользовалась дополнительными мерами поддержки от государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме рассказали о новых способах потратить маткапитал.