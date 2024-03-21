«Много идей»: в Госдуме рассказали о новых способах потратить маткапитал

В нижней палате разрабатывается законопроект об увеличении выплаты.

Касательно способов использования материнского капитала всегда поступает много предложений. Об этом член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб рассказала в беседе с Lenta.ru. Она также сообщила о новых перспективах траты выплаты, которые могут появиться у российских родителей.

«На эту тему очень много идей всегда появляется. Одна из последних, она очень трудно идет, есть идея использовать средства материнского капитала на приобретение автомобиля отечественного производства типа минивэна для многодетных семей», — рассказала Бессараб.

Также, по ее словам, в Госдуме звучало предложение тратить средства на дорогостоящее лечение матери и ребенка. Однако эта инициатива получила отрицательный отзыв от Правительства РФ.

Ранее представители трех фракций разработали законопроект о повышении маткапитала. В работе участвовала группа депутатов Госдумы от партий ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду».

Увеличить размер материнского капитала предлагается с 1 февраля 2025 года. Размер выплат должен достичь 756,7 тысячи рублей на первого ребенка и до одного миллиона рублей на второго. Выплата за третьего ребенка также составит один миллион, но при условии, что ранее семья не пользовалась дополнительными мерами поддержки от государства.

Материнский капитал вырос на 7,4% с 1 февраля 2024 года. На данный момент размер выплат составляет 630 380,78 рубля на первого ребенка и 833 024,74 рубля — на второго. Семьи, которые уже оформили маткапитал на первого ребенка, при рождении второго, получат доплату в 202 643,96 рубля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что программу маткапитала в России могут сделать бессрочной.