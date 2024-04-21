Саммит Евросоюза в Брюсселе прошел со скандалом

Полицейские оцепили здание, в котором проходила встреча.

Экстренный саммит лидеров стран-членов Европейского союза прошел со скандалом. Об этом сообщает РИА Новости.

На саммите обсуждались проблемы Запада. Также в Брюсселе озадачены по поводу выборов в Европарламент. Так, два года назад в ЕС к власти пришли политики, критикующие санкции против России. Они выступают за переговоры с Россией, еще ряд представителей европейских стран призывают к прекращению помощи Украины. Консерваторы считают, что страны Евросоюза не должны быть «ведомыми» перед Соединенными Штатами, которые принимают недружественные действия по отношению к партнерам.

Организаторы саммита меняли места встречи, но им дважды отказали. Полицейские оцепили выбранное здание и не давали посетителям пройти внутрь. Появился риск беспорядков, поэтому власти сделали саммит закрытым.

На встрече лидеры Евросоюза должны были обсуждать экономику и сформировать четкий посыл по безопасности, отмечают эксперты. Однако политики говорили о второстепенных по важности темах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Швейцарии заговорили об участии России в саммите по Украине. Мирная конференция должна пройти в июне 2024 года. Ожидается, что на встречу приедут представители более 80 стран, но точное число участников пока неизвестно.

На саммите планируется обсудить «формулу мира», представленную президентом Украины Владимиром Зеленским. Москва уже комментировала ее содержание, назвав прописанные требования к РФ неприемлемыми.