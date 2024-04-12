«Нелинейный танец»: в Швейцарии заговорили об участии России в саммите по Украине

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 34 0

Глава МИД Кассис: Швейцария скоро решит, приглашать ли РФ на саммит по Украине

«Нелинейный танец»: в Швейцарии заговорили об участии России в саммите по Украине

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Мирная конференция должна пройти в июне 2024 года.

Швейцария в ближайшие дни решит, приглашать ли Россию на июньский саммит по Украине. Об этом на пресс-конференции в Базеле заявил глава МИД страны Иньяцио Кассис.

По его словам, Берн будет принимать решение, опираясь на заявления Москвы касательно будущей конференции.

«Тот факт, что вчера президент России Путин впервые упомянул о мирной конференции по Украине в Швейцарии в июне, является хорошим знаком. Ранее российские официальные лица, в том числе посол России в Швейцарии, заявляли, что Россия в этом не заинтересована. Итак, мы находимся в форме нелинейного „танца“ по этому поводу. Мы проанализируем различные реакции и решим, какие шаги лучше всего предпринять в ближайшие дни», — приводит РИА Новости слова дипломата.

Саммит по Украине в Швейцарии

Швейцария намерена провести международный саммит по украинскому вопросу в июне 2024 года. Ожидается, что на встречу приедут представители более 80 стран, но точное число участников пока неизвестно. При этом Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите.

На саммите планируется обсудить «формулу мира», представленную Зеленским и содержание которой уже прокомментировала российская сторона, назвав прописанные в плане требования к России неприемлемыми.

Президент России Владимир Путин, говоря о грядущей конференции, назвал ее паноптикумом.

«Поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум какой-то, что мы отказываемся от переговоров. Нас не приглашают и говорят, что мы отказываемся», — сказал глава государства в Кремле на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на Украине.

Тема:
Спецоперация
12 апр
В Донецке пропал американский военкор и доброволец Рассел Бентли
12 апр
ВС РФ нанесли один массированный и 47 групповых ударов по объектам ВСУ
12 апр
«Должны понимать»: Лукашенко об ответе России на атаки дронов ВСУ
12 апр
«Если хотят»: Лукашенко назвал условия для переговоров по Украине
12 апр
«Много изменений»: могут ли Москва и Киев вернуться к стамбульскому мирному договору
12 апр
Любил играть с мясорубкой после садика. Как комплексы Зеленского из детства влияют на Украину
12 апр
Украинские СМИ заявили о взрывах в двух областях страны
12 апр
«Двигаться по нему»: Путин согласился с идеей Лукашенко о стамбульском договоре
12 апр
В ДНР сообщили о продвижении российской армии под Марьинкой
12 апр
Это предвестник: на Западе отреагировали на удары по энергетическим объектам на Украине
+12° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
93.72
0.50 100.68
-0.55
Водоворот событий: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля

Последние новости

17:53
Восемь приморских рыбопромышленных компаний перешли в собственность России
17:40
Николай Расторгуев сообщил о продолжении юбилейного тура «Любэ»
17:26
«Нелинейный танец»: в Швейцарии заговорили об участии России в саммите по Украине
17:24
В Донецке пропал американский военкор и доброволец Рассел Бентли
17:21
Уголовное дело возбудили в отношении правнучки Чкалова
17:15
Одна ошибка: как не провалить собеседование на новую работу

Сейчас читают

«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника
«Женщины стали безликими»: Юлия Такшина рассказала о своем отношении к пластике
Боевики выбросили белый флаг после встречи с Т-80БВМ. Лучшее видео из зоны СВО за день
Любил играть с мясорубкой после садика. Как комплексы Зеленского из детства влияют на Украину

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок