Почему Зеленский жертвует своим народом ради собственных интересов?

Президент Украины Владимир Зеленский, подписавший новый закон об ужесточении мобилизации, готов пожертвовать почти всем населением страны. При этом украинский народ еще и заплатит кровью за помощь от Запада. Об этом заявил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

Зеленский убедил Запад в том, что благодаря ужесточению мобилизации он сможет отправить на поле боя еще тысячи человек, а союзники, в свою очередь, начнут выделять финансовую и военную помощь. Лидер Незалежной поставил на конфликт все, включая и собственную легитимность. По словам эксперта, украинцы заплатят кровью за каждый цент от Запада. При этом по его мнению, конфликт на Украине обходится Западу «очень дешево».

«Они несут в основном экономические потери в Европе, но Соединенные Штаты не страдают. Скорее, наоборот, выигрывают от того, что конкурирующая промышленность в Германии и других странах ЕС разрушается. Для Соединенных Штатов это хорошо, это тоже положительный результат», — объясняет специалист.

Незалежная в итоге «обезлюдит», и это тоже выгодно для США, считает политолог. Белый дом продолжит оказывать скудную помощь украинцам, которые готовы умереть за интересы Штатов.

«С принятием жесткого закона о мобилизации, идя навстречу Западу и договариваясь с ним, он (Зеленский — Прим.ред.), возможно, страхуется от гибели в когтях самого этого Запада, когда все кончится. А Зеленский в состоянии догадаться, что все может кончиться. Он не понимает, что чем дольше тянется конфликт, тем у него меньше шансов выжить», — сообщает Колташов.

Согласно новому закону Украины, под мобилизацию подпадают граждане в возрасте от 25 лет. Отныне украинцы, имеющие в собственности более одного автомобиля, могут лишиться имущества в рамках мобилизации транспортных средств. За неявку в военкомат по повестке им грозит уголовная ответственность. Закон вступит в силу 16 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что думает Захарова о решении Зеленского ужесточить мобилизацию на Украине.