Украинцы находятся в панике из-за нововведений, уничтожающих их права. За рубежом они начали штурмовать посольства.

Закон об ужесточении мобилизации, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским, уничтожил права граждан Незалежной. За рубежом из-за этих нововведений образовалась паника, люди штурмуют посольства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Зеленский подписал чудовищный с точки зрения людей на Украине, бесчеловечный закон об ужесточении мобилизации, который уничтожает права украинцев», — сказала она на брифинге.

Как рассказала дипломат, за рубежом образовалась паника. Там испуганные граждане выстроились в километровые очереди возле посольств. Они хотят успеть до 16 мая обновить свои паспорта, чтобы не возвращаться на Украину.

Кроме того, подчеркнул Захарова, этот закон совершенно точно будет способствовать увеличению коррупции в стране. Он еще больше расколет общество, но едва ли удовлетворит желания Зеленского в виде пополнения рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Читайте также На Украине в ряды ВСУ могут мобилизовать до десяти тысяч заключенных

Согласно новому закону Украины, под мобилизацию подпадают граждане в возрасте от 25 лет. Отныне украинцы, имеющие в собственности более одного автомобиля, могут лишиться имущества в рамках «мобилизации транспортных средств». За неявку в военкомат по повестке им грозит уголовная ответственность. Закон вступит в силу 16 мая.

Россия тем временем продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине мужчина вырвался из рук пограничников и сбежал в Венгрию. Украинец незаконно сбежал в другую страну на фоне ужесточения мобилизации в стране.