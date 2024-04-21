Почти перестала дышать: Самойлова призналась, что чуть не потеряла одну из дочерей
Самойлова рассказала, что ее дочь Майя чуть не задохнулась в раннем детстве
Фото: Instagram* / samoylovaoxana
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Блогер призналась, что это был ее самый страшный день в жизни. Что произошло с ребенком?
Модель и блогер Оксана Самойлова поделилась страшной историей, произошедшей с ее дочерью Майей. Супруга рэпера Джигана признается, что до сих пор вспоминает ее с ужасом.
В новом выпуске на своем YouTube-канале она проходила полиграф. У блогера спросили, спасала ли она кому-либо жизнь. В ответ Самойлова рассказала о страшном моменте, который произошел с младшей дочерью Майей в первые месяцы после рождения.
В один из дней новорожденный ребенок начал плакать, синеть. У девочки остановилось дыхание. Майя потеряла сознание прямо на руках у матери.
«Потом мы ее как-то растрясли, она задышала, все стало нормально. Но это был, наверное, самый страшный момент в моей жизни», — рассказала блогер.
По словам звезды, она до сих пор не может забыть ужас, который ей пришлось испытать в тот день. Но помощь специалистов не потребовалась, так как дочери стало лучше.
Недавно Самойлова рассказывала об экстренной госпитализации девятилетней дочери Леи. У нее случилось обострение хронического заболевания — астмы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из звезд совмещает материнство и успешную карьеру.
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