Почти перестала дышать: Самойлова призналась, что чуть не потеряла одну из дочерей

Блогер призналась, что это был ее самый страшный день в жизни. Что произошло с ребенком?

Модель и блогер Оксана Самойлова поделилась страшной историей, произошедшей с ее дочерью Майей. Супруга рэпера Джигана признается, что до сих пор вспоминает ее с ужасом.

В новом выпуске на своем YouTube-канале она проходила полиграф. У блогера спросили, спасала ли она кому-либо жизнь. В ответ Самойлова рассказала о страшном моменте, который произошел с младшей дочерью Майей в первые месяцы после рождения.

В один из дней новорожденный ребенок начал плакать, синеть. У девочки остановилось дыхание. Майя потеряла сознание прямо на руках у матери.

«Потом мы ее как-то растрясли, она задышала, все стало нормально. Но это был, наверное, самый страшный момент в моей жизни», — рассказала блогер.

По словам звезды, она до сих пор не может забыть ужас, который ей пришлось испытать в тот день. Но помощь специалистов не потребовалась, так как дочери стало лучше.

Недавно Самойлова рассказывала об экстренной госпитализации девятилетней дочери Леи. У нее случилось обострение хронического заболевания — астмы.

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