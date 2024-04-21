Новая группировка «Север» и удар по пункту управления ВСУ. Главные события в зоне СВО за неделю

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 97 0

Националисты терпят одно поражение за другим.

Новая группировка «Север» и удар по пункту управления ВСУ. Главные события в зоне СВО за неделю

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ

Тема:
Спецоперация

Армия России уверенно продвигается в зоне специальной военной операции. О главных успехах наших бойцов за неделю читайте в материале 5-tv.ru.

Уничтожение пункта управления оперативного командования ВСУ «Север»

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Российские военные уничтожили пункт управления оперативного командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север». Кроме того, поражен склад боеприпасов и склады вооружения и топлива.

При этом были уничтожены две вражеские пусковые установки комплекса С-300. По данным российского оборонного ведомства, было нанесено поражение технике противника в 126 районах.

ВСУ лишились очередного МиГ-29

Фото, видео: www.globallookpress.com / Danil Shamkin; Telegram / Минобороны России / mod_russia; 5-tv.ru

Российские войска поразили украинский самолет МиГ-29 на аэродроме Днепр. Также был ликвидирован пункт управления, радиолокатор обнаружения воздушных целей и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС противника.

Отмечается, что поразить объекты удалось с помощью оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск России.

Новая группировка «Север»

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

В российских войсках в зоне специальной военной операции сформирована новая группировка «Север». В ее зоне ответственности — три российских области: Брянская, Курская и Белгородская, а также три сопредельных украинских региона — Черниговская, Сумская, Харьковская области соответственно.

Это стало логичным ответом на участившиеся попытки захода диверсионных групп ВСУ под прикрытием тяжелой техники и артиллерии. Отпор таким войсковым операциям должны оказывать не пограничники и Росгвардия, а соответствующая по уровню вооружений армейская группировка.

Применяя и артиллерию, и авиацию бойцы уничтожают живую силу и технику ВСУ на разном удалении от нашей госграницы. Крупный успех — они уже спалили немецкую установку ПВО IRIS-T.

Ликвидация командного пункта ВСУ на южнодонецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ и живую силу противника на южнодонецком направлении. Минобороны России опубликовало кадры филигранно выполненной работы военных летчиков.

Удар по цели был нанесен неуправляемыми авиационными бомбами ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. После успешного выполнения поставленной задачи экипажи Су-34 вернулись на аэродром вылета.

Тема:
Спецоперация
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