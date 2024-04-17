В Курганской области ограничили движение грузовиков из-за паводков

ГИБДД: движение грузовиков в Курганской области ограничено из-за паводков
Фото: Сорокин Донат / ТАСС
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В регионе работают экстренные службы, проводится эвакуация людей.
Движение грузовиков по федеральным трассам через Курганскую область ограничено в связи с паводками. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона на странице в «ВКонтакте».
«С 17 апреля 2024 года ограничивается движение большегрузного транспорта, следующего по автомобильным дорогам федерального значения на территории Курганской области… С 15 до 20 часов введено ограничение движения для грузовых транспортных средств на участках автомобильных дорог», — говорится в сообщении.
Ограничения вводятся в связи с эвакуацией людей и бесперебойной работой экстренных служб для обеспечения безопасности дорожного движения при ликвидации паводка в регионе.
Прорыв дамбы в Орске
Прорыв первой дамбы в оренбургском Орске произошел вечером 5 апреля. Для помощи населению и ликвидации последствий мобилизованы все необходимые силы.
Всего, по данным МЧС, паводки были зафиксированы в 39 российских регионах. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Массовая эвакуация в столице региона была объявлена 12 апреля в связи с угрозой затопления города. На следующий день уровень реки Украл возле Оренбурга достиг 1185 сантиметров, превысив опасную отметку.
Позднее паводок дошел до Томской и Курганской областей.
Ранее 5-tv.ru писал, что секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал причины мощных паводков в регионах России. В том числе к ЧС в Оренбургской и Курганской областях привели недостатки в прогнозировании. По словам Патрушева, критическое развитие ситуации можно было бы минимизировать.
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