Нет времени объяснять: пропавшую звезду «Кадетства» нашли в Дубае

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 15 0

Актрису Елену Захарову нашли вместе с дочерью в Дубае

Нет времени объяснять: пропавшую звезду «Кадетства» нашли в Дубае

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Актриса тихо ушла из поля зрения фанатов, но попала на глаза одной юмористке.

Звезда сериала «Кадетство» Елена Захарова решила пропустить 46 Московский международный кинофестиваль (ММКФ), не поделившись причинами с поклонниками. В итоге их нашла знаменитая участница КВН Елена Борщева, которая поделилась ими с фанатами актрисы в социальных сетях.

Юмористка опубликовала фото, на котором видна как Борщева, так и сама внезапно пропавшая Захарова. Первая также прозрачно намекнула на место, где нашла исчезнувшую звезду.

«Еще одна неожиданная приятная встреча в Дубае», — написала Елена Борщева.

Борщева обнаружила в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и семилетнюю дочь Захаровой, которую актриса старается всегда держать подле себя. Звезда «Кадетства» воспитывает Майю вместе со своей матерью. Девочка ни раз говорила, что хотела бы посещать детский сад, но Захарова с этим категорически не согласна — она боится, что дочь подхватит какую-либо инфекцию. Стоит упомянуть, что 48-летняя актриса до сих пор держит в тайне фамилию отца.

Ранее 5-tv.ru писал о фанате, который преследует звезду Елену Захарову. В программе Пятого канала «Светская хроника» она также поделилась подробностями о своем бывшем муже и смерти старшей дочери.

+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
93.44
-0.65 99.58
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:33
Пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна** заочно приговорили к шести годам колонии
14:30
Нет времени объяснять: пропавшую звезду «Кадетства» нашли в Дубае
14:21
Сильно повезло: в подмосковной Балашихе пытались застрелить жену бизнесмена
14:13
Следственный комитет проведет проверку после сообщений об избиении Героя России
13:55
Украинский морпех получил пять лет тюрьмы за отказ форсировать Днепр
13:35
Волейболистка из подмосковной команды умерла в возрасте 21 года

Сейчас читают

«Возникают очень серьезные вопросы» — комитет Красного Креста о гибели Еремина
«Посмотрите на этих губастых»: Розенбаум разгромил любителей пластики
Крах надежд: об этих советских актрисах все незаслуженно забыли
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок