Российские военные взяли под контроль населенный пункт Новомихайловка

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 80 0

Он находится в ДНР, где наши бойцы продолжают продвижение.

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Новомихайловка

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы России взяли под полный контроль населенный пункт Новомихайловка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в сводке о спецоперации на Украине за сутки.

«Подразделениями „Южной“ группировки войск в результате успешных действий полностью освобожден населенный пункт Новомихайловка Донецкой народной республики (ДНР) и улучшено тактическое положение по переднему краю», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские морпехи зачищали Новомихайловку. Боевики отчаянно сопротивлялись, отстреливаясь из артиллерии и танков, но наши бойцы буквально выдавили их с позиций.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. О ее начале президент Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года, после того как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии киевского режима.

Тема:
Спецоперация
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