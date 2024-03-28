Российские военные зачищают Новомихайловку от ВСУ

Российские морпехи зачищают Новомихайловку. Это южнодонецкое направление. Боевики отчаянно сопротивляются, отстреливаясь из артиллерии и танков, но наши бойцы буквально выдавливают их с позиций.

Штурмовикам уже удалось взять более 20 зданий. По словам наших бойцов, противник держится до последнего больше из страха. Командиры угрожают своим подчиненным расправой над родственниками, если те покинут позиции.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. О ее начале президент Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года, после того как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала участников банды оружейников в 48 регионах РФ.