Следственный комитет проведет проверку после сообщений об избиении Героя России

В центральном аппарате ведомства проконтролируют дело.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил ГСУ СКР по Подмосковью провести процессуальную проверку в связи с распространяемыми сообщениями об избиении Героя России. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Речь идет о ситуации, которая случилась в деревне Вырубово Московской области. Там мигранты из Средней Азии переехали на тракторе, а затем избили местного жителя. До настоящего времени нападавшие не привлекались к ответственности.

По факту произошедшего руководитель подмосковного Главного следственного управления СК Александр Стариков должен провести проверку и представить доклад. Исполнение поручений Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое мужчин избили девятилетнего ребенка в Калужской области. Мальчику были причинены телесные повреждения.