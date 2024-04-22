Следственный комитет проведет проверку после сообщений об избиении Героя России

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Евгения Романова
Евгения Романова 233 0

Следком разберется в ситуации с мигрантами, переехавшими на тракторе Героя РФ

Следственный комитет проведет проверку после сообщений об избиении Героя России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Zurab_Javakhadze

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В центральном аппарате ведомства проконтролируют дело.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил ГСУ СКР по Подмосковью провести процессуальную проверку в связи с распространяемыми сообщениями об избиении Героя России. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Речь идет о ситуации, которая случилась в деревне Вырубово Московской области. Там мигранты из Средней Азии переехали на тракторе, а затем избили местного жителя. До настоящего времени нападавшие не привлекались к ответственности.

По факту произошедшего руководитель подмосковного Главного следственного управления СК Александр Стариков должен провести проверку и представить доклад. Исполнение поручений Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое мужчин избили девятилетнего ребенка в Калужской области. Мальчику были причинены телесные повреждения.

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