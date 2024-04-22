МВД раскрыло подробности проверки по факту задержания главы МЧС Чечни Цакаева

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Евгения Романова
Евгения Романова 61 0

МВД: задержанный глава МЧС Чечни Цакаев ехал по встречке и ударил полицейских

МВД раскрыло подробности проверки по факту задержания главы МЧС Чечни Цакаева

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Министр вел себя агрессивно в отношении правоохранителей, а также сам совершил множество нарушений.

Правоохранители остановили автомобиль главы Главного управления МЧС Чечни Алихана Цакаева рядом с границей Дагестана. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).

Указывается, что 14 апреля на федеральном КПП «Герзельский Мост» полицейские увидели автомобиль GMC Yukon, который двигался по встречной полосе трассы Р-217 «Кавказ», создавая угрозу для участников дорожного движения.

«На неоднократные требования о прекращении противоправного поведения и предъявления документов на право управления ТС гражданин не реагировал, вел себя агрессивно, высказывался нецензурной бранью в адрес полицейских и предпринял попытку скрыться», — говорится в сообщении.

В этой связи правоохранители принудительно остановили автомобиль Цакаева, используя при этом специальное инженерное заграждение. В отношении самого водителя была применения физическая сила и наручники. Он же при этом угрожал полицейским, а после и вовсе нанес им несколько ударов.

По факту случившегося уже проведена проверка, ее результаты направлены в Следственный комитет России.

Алихану Цакаеву 47 лет. Он окончил Ростовский юридический институт МВД России по специальности «Правоохранительная деятельность» в 2010 году. А в 2018 году окончил Академию управления МВД по специальности «Менеджмент». Задержанный возглавляет ведомство с марта 2022 года.

Цакаев был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу», медалью «За отличие в охране общественного порядка», четырьмя орденами Мужества и орденом Кадырова.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео с задержанием в Дагестане Цакаева. Судя по кадрам, несколько полицейских вытащили его из салона авто и повалили на асфальт.

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