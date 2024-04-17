В Дагестане задержан глава МЧС Чечни Алихан Цакаев

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 2 846 0

Несколько полицейских вытащили его из салона авто и повалили на асфальт.

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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В Дагестане сотрудники полиции задержали главу МЧС Чеченской Республики Алихана Цакаева. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Кроме того, на имеющихся в распоряжении 5-tv.ru кадрах видно, как к автомобилю Цакаева подходят несколько правоохранителей. Открыв дверь машины, они вытащили его и прижали к земле. Причина задержания главы МЧС не озвучивается.

Алихану Цакаеву 47 лет. Он окончил Ростовский юридический институт МВД России по специальности «Правоохранительная деятельность» в 2010 году. А в 2018 году окончил Академию управления МВД по специальности «Менеджмент». Задержанный возглавляет ведомство с марта 2022 года.

Цакаев был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу», медалью «За отличие в охране общественного порядка», четырьмя орденами Мужества и орденом Кадырова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что задержан подозреваемый в убийстве известного юмориста в Сочи.

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