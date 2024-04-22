Встреча Путина и Алиева в Кремле. Главное

Владимир Путин провел переговоры с главой Азербайджана — встреча прошла в Кремле. В начале беседы президент отметил значимую роль отца Ильхама Алиева в возведении Байкало-Амурской магистрали.

Гейдар Алиев в свое время возглавлял правительственную комиссию, и лично неоднократно бывал на стройке. В свою очередь Алиев поблагодарил Путина за приглашение принять участие в мероприятиях, посвященных 50-летию начала строительства БАМа.

Лидеры государств также обсудили ключевые вопросы, касающиеся дальнейшего развития отношений России и Азербайджана. Путин высоко оценил уровень взаимодействия.

«Конечно, у нас будет возможность поговорить по двусторонним отношениям которые находятся на высоком уровне, развиваются, у нас растет товарооборот… Работает активно Межправкомиссия и много интересных направлений сотрудничества и в реальном секторе экономики, в кооперации, в инфраструктуре, некоторые из них слуху, по-моему, общественности наших стран. Безусловно, поговорим и о ситуации с точки зрения обеспечения безопасности регионе, вопросов здесь очень много, они очень чувствительные, мы с вами в материале по каждому из них. Мы очень рады вас видеть, добро пожаловать», — отметил Путин.

«Вопросы региональной безопасности постоянно в повестке дня наших встреч, и мы также рады тому, как они решаются, Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на кавказе и более широкой географии. И от действий, взаимодействий между нашими странами зависит очень многое, и мы нацелены на укрепление мер доверия, сотрудничество, взаимопонимание и урегулирование всех вопросов в духе взаимодействия, взаимных интересов. Еще раз выражаю благодарность за сегодняшнюю встречу и верю, что она даст новый толчок развитию наших отношений. Спасибо», — сказал Алиев.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алиев высказался об отношениях Азербайджана и России.