«Называет меня „мой ребеночек“»: Буланова рассказала об отношениях с молодым мужем

Знаменитая певица недавно отметила 55-летие, ее супругу 36. Возраст влюбленных беспокоит многих, но только не их самих.

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова вынуждена снова и снова обсуждать разницу в возрасте с супругом Валерием Рудневым. Недавно певица отметила 55-й день рождения, ее избраннику 36 лет.

Однако слишком взрослой себя звезда не чувствует. По собственным словам, даже внешне благоверный производит впечатление старшего в семье — он высокий и брутальный.

Да и не 20 лет уже — состоявшийся мужчина. В интервью Буланова призвала всех забыть о своих годах и жить счастливо.

«Да плюньте вы на этот возраст! Мне 68 лет, господи, какая разница? Ну 68, 69, 72… Вообще не важно. Главное, чтоб было здоровье, а сколько тебе лет — абсолютно не играет никакой роли. Потому что как ты относишься к жизни — это чисто твое мировоззрение. Валера меня вообще называет „мой ребеночек“. Человек, который меня на 19 лет младше! Я, наверное, слегка недоразвитая, мне кажется», — смеялась знаменитость.

Певица с мужем слушают разную музыку, смотрят разное кино, он — бывший профессиональный спортсмен, все еще тренируется, она — ненавидит это и держится подальше. Тем не менее, им вместе интересно.

Пусть все говорят, что Руднев жене в сыновья годится, но именно он в паре, по ее словам, самый ответственный, мудрый и сильный. Как отметила Буланова, соответствовать супругу необязательно, отношениям это не мешает.

«Уважение и секс, все. Все остальное неважно… Причем даже секса будет меньше, хрен с ним, главное уважение. И взаимопонимание», — заявила она.

Свекровь селебрити старше ее всего на пять лет. К ней артистка относится с большим уважением и благодарностью.

В первую очередь потому, что Руднев воспитан настоящим мужчиной, главой семьи и надежным товарищем. Мужа исполнительница называет своей опорой.

Стоит отметить, при знакомстве возраст ее все же волновал. Но когда она узнала, что кавалер из-за разницы не переживает, расслабилась и отдалась вспыхнувшему чувству.

В прошлом Руднев занимался теннисом, дважды становился чемпионом России, завершив спортивную карьеру, он занялся собственными предпринимательскими проектами в сфере ресторанного бизнеса и доставки продуктов.

Сыновья Булановой одобрили ее выбор, семья Руднева также была к союзу благосклонна. В июне 2023 года сыграли свадьбу после нескольких лет совместной жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Буланова обратилась в клинику репродуктивных технологий и заморозила яйцеклетки.