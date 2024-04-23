Российские «Гиацинты» плотным огнем накрывают ВСУ на Северском направлении
Расчеты бьют не только по целям у линии боевого соприкосновения, но и глубоко в тылу противника.
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
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Российские войска занимают новые позиции на Северском направлении. Продвижение пехоты поддерживает наша артиллерия. Плотным огнем позиции ВСУ накрывают расчеты самоходок «Гиацинт» и реактивных систем «Град». За боевой работой наблюдает Денис Кулага.
Фронтовые дороги покрыты едким дымом — горят поля. Результат бесконечных обстрелов со стороны ВСУ. По ухабам добираемся до артиллерийской поляны, где расчеты 7-й бригады готовятся к огневой работе
Там, где обычная ствольная артиллерия не дотягивается, обязательно достанет наши «Гиацинт». Причем, эти расчеты бьют не только по целям у линии боевого соприкосновения, но и глубоко в тылу противника.
Непрерывная серия ударов и тут же горячая «объективка» от разведчиков — на Северском направлении под плотным огнем оказывается пункт управления ВСУ.
«Достаточно мощные, там. У них присутствует тоже много всяких орудий, поэтому стараемся их обезвреживать, так сказать», — рассказывает военнослужащий 7-й бригады ВС России с позывным «Тоха».
Укрытие, как тут принято говорить, разбирают на кирпичики, чтобы не дать ВСУ закрепиться за эту точку. Тех, кто попытался сбежать из-под удара «гиацинта», широкой площадью накрывают «Грады».
Дальше работа разведчиков — с воздуха выявлять в районе Белогоровки оставшихся украинских военных и помогать пехоте в продвижении к населенному пункту
Заметно, вот, день–другой проходит на этом направлении, и мы видим, что темпы-то наращиваются и усиливается давление со стороны наших войск. И я думаю, если мы это видим, журналисты здесь, то противоборствующая сторона, ВСУ, на себе это чувствует намного сильнее. И намного жестче.
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