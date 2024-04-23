Обувной автопарк: Орлова показала свою коллекцию

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 18 0

Ольга Орлова показала свою коллекцию обуви

Обувной автопарк: Орлова показала свою коллекцию

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Вот оно — настоящее женское счастье.

Певица Ольга Орлова показала в своем блоге в Сети домашнюю гардеробную. Не так давно артистка переехала в новый дом. Все вещи разобрать она не успела, но часть коллекции в огромной гардеробной комнате поклонникам показала.

Знаменитость сняла мини-обзор на свою одежду и обувь. Бывшая участница поп-группы «Блестящие» отдельное внимание уделила коллекции туфель, которой может позавидовать любая женщина. Шкаф под потолок наполнен элегантной обувью на каблуках всех оттенков и фактур.

Сама гардеробная комната оформлена в спокойных тонах, в ней есть специальные шкафы под все необходимые предметы женского гардероба: отсек под верхнюю одежду, стеклянный шкаф под сумки, ковер на полу для удобства во время переодевания, зеркало, отдельное место для хранения украшений.

В новом особняке звезды также есть кинотеатр, винная комната и даже салон красоты. Семья находится в процессе переезда, но Орлова периодически рассказывает об уголках любимого дома.

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