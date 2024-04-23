В Латвии вычеркнули изучение русского языка из школьной программы

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 11 0

Почему власти республики приняли такое решение?

В Латвии вычеркнули изучение русского языка из школьной программы

Фото: © РИА Новости / Sputnik / Стрингер

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Власти Латвии решили отказаться от изучения русского языка как второго иностранного. Об этом сообщает портал Delfi.

По данным СМИ, нововведения будут действовать в школах с 2026 года.

«Школьники, которые еще до 1 сентября 2025 года выбрали в качестве второго иностранного языка русский язык, смогут продолжать изучать этот язык до завершения основной школы», — говорится в материале.

С 2026-го ученики в Латвии смогут в качестве второго иностранного выбирать только языки, на которых говорят в странах Евросоюза, преимущественно — немецким, французским и испанским. Таким образом власти собираются «отказаться от всего русского».

Сейчас русский преподается почти в половине латвийских школ и, как сообщается, альтернативу предмету предоставить руководство учреждений не может.

Также стоит отметить, что нововведения вызвали волну возмущения среди граждан — в адрес Минобразования республики поступило более 300 обращений с требованием пересмотреть свое решение. Однако официальная Рига отказалась это делать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что латвийского рэпера Платину выдворят из России.

+10° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
93.25
-0.19 99.36
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:56
В Латвии вычеркнули изучение русского языка из школьной программы
14:52
Российские «Гиацинты» плотным огнем накрывают ВСУ на Северском направлении
14:44
«Стандартная процедура»: Клишас о ПЦР-тестировании сенаторов перед инаугурацией Путина
14:32
Вдова военкора «Известий» Семена Еремина: «Проникал в сердца людей и менял мир»
14:23
Подойдет и младенцам: самый полезный вид спорта для детей
14:22
Генпрокуратура Молдавии расценила создание блока «Победа» как госизмену

Сейчас читают

«Прощай, Семен!» — в Москве прощаются с погибшим в Донбассе военкором «Известий»
Путин наградил военкора «Известий» Еремина орденом Мужества посмертно
Этот механизм уже заложен внутри: как укрепить иммунитет без таблеток
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео