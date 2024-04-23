В Латвии вычеркнули изучение русского языка из школьной программы

Власти Латвии решили отказаться от изучения русского языка как второго иностранного. Об этом сообщает портал Delfi.

По данным СМИ, нововведения будут действовать в школах с 2026 года.

«Школьники, которые еще до 1 сентября 2025 года выбрали в качестве второго иностранного языка русский язык, смогут продолжать изучать этот язык до завершения основной школы», — говорится в материале.

С 2026-го ученики в Латвии смогут в качестве второго иностранного выбирать только языки, на которых говорят в странах Евросоюза, преимущественно — немецким, французским и испанским. Таким образом власти собираются «отказаться от всего русского».

Сейчас русский преподается почти в половине латвийских школ и, как сообщается, альтернативу предмету предоставить руководство учреждений не может.

Также стоит отметить, что нововведения вызвали волну возмущения среди граждан — в адрес Минобразования республики поступило более 300 обращений с требованием пересмотреть свое решение. Однако официальная Рига отказалась это делать.

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