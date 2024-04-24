Сытно и полезно: чем заменить приевшиеся варианты завтрака

Повар Максим Кузнецов поделился способами разнообразить скучные завтраки, такие как яичница или овсянка. Об этом пишет Газета.ру.

Он предложил добавить дополнительные ингредиенты, чтобы придать блюдам больше вкуса и питательности. Например, для более сытного завтрака Кузнецов рекомендует приготовить английский завтрак с яйцами, картофельными оладьями, сосисками, беконом, фасолью и овощами, подаваемыми с тостом.

Это блюдо отличается богатым составом, содержащим белки, жиры и углеводы, что даст заряд энергии на долгое время. Для любителей овсянки бренд-шеф предложил добавить груши, корицу и мед или кленовый сироп перед запеканием в духовке, чтобы придать каше новый вкус.

Кроме того, Кузнецов отметил, что вкусным и питательным будет завтрак из киноа с жареными яйцами. Киноа сочетается с овощами и приправляется жаренными яйцами для более интересного вкуса и подачи.

Таким образом, разнообразить привычные завтраки можно, добавляя новые ингредиенты и экспериментируя с сочетаниями для получения более сытных и вкусных блюд.

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