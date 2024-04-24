Сытно и полезно: чем заменить приевшиеся варианты завтрака

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 33 0

Первый прием пищи должен обеспечить человека энергией на весь день.

Сытно и полезно: чем заменить приевшиеся варианты завтрака

Фото: www.globallookpress.com / Kia Cheng Boon via www.imago-ima

Повар Максим Кузнецов поделился способами разнообразить скучные завтраки, такие как яичница или овсянка. Об этом пишет Газета.ру.

Он предложил добавить дополнительные ингредиенты, чтобы придать блюдам больше вкуса и питательности. Например, для более сытного завтрака Кузнецов рекомендует приготовить английский завтрак с яйцами, картофельными оладьями, сосисками, беконом, фасолью и овощами, подаваемыми с тостом.

Это блюдо отличается богатым составом, содержащим белки, жиры и углеводы, что даст заряд энергии на долгое время. Для любителей овсянки бренд-шеф предложил добавить груши, корицу и мед или кленовый сироп перед запеканием в духовке, чтобы придать каше новый вкус.

Кроме того, Кузнецов отметил, что вкусным и питательным будет завтрак из киноа с жареными яйцами. Киноа сочетается с овощами и приправляется жаренными яйцами для более интересного вкуса и подачи.

Таким образом, разнообразить привычные завтраки можно, добавляя новые ингредиенты и экспериментируя с сочетаниями для получения более сытных и вкусных блюд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как обедать на работе и не поправляться.

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