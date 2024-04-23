Погибших в результате нападения полицейских похоронили с почестями в КЧР

По традиции, в их честь трижды прогремел залп из боевого оружия.
Фото, видео: Telegram / МВД по КЧР / mvd_kchr; 5-tv.ru
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В Карачаево-Черкесии состоялись церемония прощания и похороны сотрудников полиции, которые погибли в результате нападения. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Оба правоохранителя захоронены в родных селениях — помимо близких, с ними пришли проститься сотрудники аппарата МВД по Карачаево-Черкесии и территориальных органов МВД России на районном уровне. По традиции, в их честь трижды прогремел залп из боевого оружия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять подозреваемых в нападении на полицейских в Карачаевске объявлены в розыск. Злоумышленники могут быть вооружены, поэтому нужно соблюдать осторожность, не вступать с ними в диалог и не пытаться самостоятельно их задержать.
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