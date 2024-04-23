Неадекватный москвич с «заминированной» сумкой пытался захватить самолет в Сочи

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 28 0

В аэропорту Сочи указали на неадекватное состояние захватившего самолет москвича

Неадекватный москвич с «заминированной» сумкой пытался захватить самолет в Сочи

Фото: Лысцева Марина / ТАСС

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Мужчина ворвался на борт во время подготовки рейса к вылету.

Мужчина, пытавшийся захватить пассажирский самолет в Сочи, был в неадекватном состоянии. Об этом сообщили представители пресс-службы городского аэропорта.

Они подчеркнули, что нарушителя удалось оперативно задержать. Эффективно сработали сотрудники службы транспортной безопасности и полицейские.

«Пассажир, прошедший предполетный досмотр, не имея при себе запрещенных предметов, однако находясь в неадекватном состоянии, проник на перрон, взломав аварийную дверь. Он забежал на борт воздушного судна авиакомпании „Россия“», — говорится в заявлении.

Нарушителем оказался жителем Москвы 1992 года рождения. Он должен был лететь в российскую столицу другим рейсом, но почему-то решил захватить самолет, готовившийся к рейсу Сочи — Санкт-Петербург.

Мужчина ворвался на борт воздушного судна авиакомпании «Россия», когда там еще не было пассажиров, и сообщил экипажу, что его сумка заминирована. Бортпроводники попытались успокоить мужчину, тот в ответ грозился поджечь себя и взорвать самолет.

Вскоре подоспели правоохранители. Судно должно было вылететь в Петербург в 16:25, рейс пришлось задержать на три часа.

После инцидента борт был дополнительно досмотрен. Затем снова началась подготовка к взлету.

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