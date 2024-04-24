А где же гордость? Муцениеце писала стихи Прилучному после расставания

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 37 0

Муцениеце писала стихи Прилучному после расставания

А где же гордость? Муцениеце писала стихи Прилучному после расставания

Фото: Тараканов Вадим / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Надеется ли звезда на восстановление былых отношений?

Актриса Агата Муциенице в личном блоге рассказала, что писала стихи Павлу Прилучному после развода. Она, по собственному признанию, ощущала тоску и выливала чувства на бумагу.

Тогда свои творения она никому не показала, а, обнаружив их недавно на досуге, решила представить подписчикам. Муцениеце заверила поклонников, что на данный момент они уже ничего для нее не значат.

Она просто хотела показать свое творчество, так как сочла его достаточно качественным. В момент написания стихотворений звезда не задумывалась над их содержанием, а просто пыталась облегчить свое душевное состояние.

«Мне просто показалось, что прикольные стихи, поэтому я с вами поделилась», — сказала Муциенице.

Стихотворение началось достаточно трагично, но к концу сменилось на позитивную ноту. Примечательно, что она в одной из строк попросила прощение у Прилучного.

Подписчики отметили талант актрисы к поэзии и предложили чаще сочинять стихотворения. Особенно им понравилось то, что ее переживания натолкнули их на собственные размышления.

Ранее 5-tv.ru писал, что Агата Муцениеце вышла в свет с Иваном Чуйковым.

+6° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
93.29
0.04 99.56
0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:53
Чтобы не взорвался: как вернуть к жизни перегретый телефон или ноутбук
7:42
«Внешность — это инвестиция»: Цигаль высказалась о важности ухода за собой
7:28
Кологривого предупредили о рисках стать заложником одной роли
7:19
В России стартовала акция памяти «Георгиевская лента»
7:14
Чекалиных заподозрили в попытке попиариться на разводе
7:00
Пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья выделили миллиард рублей

Сейчас читают

Мигрант жестоко избил Героя России в Подмосковье
Жена замминистра обороны Иванова вышла на связь после задержания супруга
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео