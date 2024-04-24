Армения отказалась от участия в Международной встрече по безопасности в России

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 26 0

Она пройдет 24–25 апреля в Петербурге.

Армения отказалась от участия в Международной встрече по безопасности в России

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

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Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян не поедет в Россию на Международную встречу по вопросам безопасности в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства агентству Armenpress.

«Григорян не примет участия в Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая должна пройти 24–25 апреля в Санкт Петербурге», — написали в материале.

Пресс-служба не сообщила, почему Григорян решил пропустить встречу. Других подробностей также нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему российские миротворцы уходят из Армении. Пограничники покинут посты в Тавушинской области на границе с Азербайджаном, так как обстановка в регионе изменилась.

Миротворцы РФ были необходимы на момент обострения отношений Еревана и Баку, сейчас же их присутствие на границе не требуется. Пограничники Армении и Азербайджана отныне способны самостоятельно охранять границу, без участия третьей стороны.

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Армения отказалась от участия в Международной встрече по безопасности в России

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