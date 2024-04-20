«Есть граница»: почему российские миротворцы уходят из Армении

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 48 0

Пашинян: российские пограничники покинут посты в Тавушинской области Армении

«Есть граница»: почему российские миротворцы уходят из Армении

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev

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И кто принял такое решение?

Российские пограничники покинут посты в Тавушинской области на границе с Азербайджаном, так как обстановка в регионе изменилась. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По словам политика, миротворцы РФ были необходимы на момент обострения отношений Еревана и Баку, сейчас же их присутствие на границе не требуется.

«Российские посты появились в одной ситуации, а то, что происходит сейчас, — это существенное изменение ситуации. Это значит, что у нас нет линии соприкосновения, у нас есть граница, а граница — это знак мира», — приводит слова Пашиняна РИА Новости.

Он подчеркнул, что пограничники Армении и Азербайджана отныне способны самостоятельно охранять границу, без участия третьей стороны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Кремле подтвердили вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха.

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