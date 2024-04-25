«Помолодевшая» на 40 лет Бабкина шокировала публику своим преображением

Артистка не скрывает, что в борьбе за молодость прибегает к различным процедурам. Даже самые преданные фанаты уже просят знаменитость остановиться.

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина впечатлила поклонников новым лицом, будто помолодев на 40 лет. Однако далеко не все принялись восхищаться ее молодостью и ухоженным видом, сообщает 7Дней.ru.

В личном блоге звезда опубликовала видео, снятое во время фотосессии, на котором сама на себя не похожа. Так, 74-летняя певица в кадре позирует в цветастом наряде и с алой помадой на губах.

Но, несмотря на эффектный макияж, ее лицо выглядит еще более одутловатым, чем обычно. На нем не видно морщин, но черты уже не имеют ничего общего с натуральной красотой.

Надежда Георгиевна всегда предпочитала яркие образы и не боялась красок. Она также не скрывает, что ради моложавого вида готова пойти на радикальные меры, в том числе пластические операции.

Судя по всему, недавно она могла пройти очередную процедуру и добавить еще немного к достижениям предыдущих специалистов. При этом публика, по большому счету, не готова принять знаменитость с ее представлениями о красоте.

«Почему вы так себя перекачиваете? На себя уже с трудом похожи»; «Наденька, пора остановиться, во всем должна быть мера», — пишут комментаторы.

Критики Бабкина не боится, перед хейтерами не оправдывается. Обсуждая пластические операции с журналистами, прежде она приводила в пример Запад — там люди более лояльны к радикальным методам преображения.

Ранее 5-tv.ru писал о скандале, разразившемся в семье Надежды Бабкиной.