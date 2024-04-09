Самозванка или родня: какой скандал разразился в семье Надежды Бабкиной

У Надежды Бабкиной объявилась внучатая племянница. Что артистка говорит о новой родственнице, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Громкий скандал в семье Надежды Бабкиной. Из-за чего звезда эстрады отреклась от племянницы и считает ее самозванкой? В чем родственница обвинила знаменитую тетю? И почему поклонники перестали узнавать народную артистку РСФСР? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я 55 лет все-таки на сцене работаю. И, наверное, много что пою и играю. И много что делаю, понимаете? Поэтому… И на телевидении много работаю», — отметила артистка.

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Недавно Надежда Бабкина опубликовала в своих социальных сетях новое фото. Поклонники обомлели: женщина на снимке не имеет ничего общего с их любимой артисткой.

«Перекололи ботокс, и щеки раздуло».

«Это живая или восковая Бабкина?»

Бабкина никогда не скрывала, что тщательно следит за внешностью. Тратит большие деньги на косметологию и пластику. Три года назад она сделала круговую подтяжку лица. По информации СМИ, последние омолаживающие процедуры обошлись ей в полмиллиона рублей.

«Чем бы дитя ни тешилось. Если тебе нравится, совершенствуй. Мы же девочки, мы всегда найдем в себе какой-то изъян», — заявила певица.

Бабкина не реагирует на критику фанатов. Недавно артистка отметила 74-й день рождения. Надежда Георгиевна призналась: ее усилия не проходят даром. Она до сих пор выступает, ездит на гастроли, а главное, ловит на себе восхищенные взгляды мужчин.

Последние 20 лет певица прожила гражданским браком с певцом Евгением Гором. Но многие считают, что пара рассталась. Они живут в разных домах, отдыхают раздельно и не выходят вместе в свет. Сама Надежда Бабкина не комментирует слухи о разладе. Зато охотно делится успехами единственного сына Данилы и троих его детей: Георгия, Веры и Марфы.

«Марфа вчера детский спектакль отработала, и было роскошно. Так что все нормально. Идут в своем направлении. А когда подрастут, непонятно кем они станут. И куда они выберут свою дорогу. Я не настаиваю. Я за то, чтобы они людьми стали сначала. И образованными. А все остальное приложится», — высказалась артистка.

«Перед ребятами с СВО»: Надежда Бабкина потеряла сознание во время съемок

Недавно у Надежды Бабкиной объявилась внучатая племянница. Некая Ксения Аверьянова заявила о родстве со звездой. Рассказала, что они живут по соседству, часто общаются семьями, вместе отмечают важные события.

«Мы живем в одном поселке, поэтому видимся достаточно часто. И, конечно же, все праздники мы друг друга поздравляем. Мы всегда поем. И я думаю, это здорово, когда семья всегда рядом», — подчеркнула певица Ксения Аверьянова.

Она с особым теплом вспоминает, какие подарки Надежда Бабкина дарила ей в детстве и как весело они гуляли на свадьбе девушки.

«На свадьбу, конечно же, она приносила мне подарок. И со своими братьями и сестрами, которые как раз таки являются внуками Надежды Георгиевны, я общаюсь. Мои дети учатся с ними в одной школе. Они дружат, так как по возрасту все-таки мои дети ближе к ним, чем я», — поделилась Аверьянова.

Однако сама артистка заявила, что у нее нет никакой племянницы.

«Какая племянница? Я первый раз слышу… Я такой не знаю», — сказала она.

Ксения не ожидала такого поворота событий. Она объясняет: ее родная тетя замужем за сыном Надежды Георгиевны. Девушка предоставила доказательства — совместные фото. Но певицу не переубедить.

«Надежда Георгиевна дала интервью о том, что она вообще не знает, кто я такая. В общем-то, пришлось предоставить доказательства… Это она на сцене такая: ух, женщина. А в семье она такой покровитель. Она очень заботится о своей семье и очень любит свою семью», — уточнила Ксения Аверьянова.

«Я понятия не имею. У меня есть трое внуков. У меня сын. Остальных я не знаю», — подчеркнула Бабкина.

Ксения — начинающая певица. Многие считают, что она пиарится на имени знаменитой родственницы. Поэтому и рассказывает о родстве со звездой.

«Когда неожиданно вокруг вас появляются многочисленные и очень нуждающиеся родственники, это всегда признак того, что вы разбогатели или достигли такого уровня известности, что они все к вам повалили», — объяснила писательница Лена Ленина.

«Люди любят похайпить, любят представить себя кем-то. Тем более что Надежда Бабкина — это значимая фигура на нашей сцене», — выразила свое мнение певица Анжелика Пушнова.

«Возможно, к ней просто подошли и сказали: „У вас четвертая внучка запела“. И она сказала, что я не знаю. Возможно, просто она подумала, что идет хайп на ее имени, хотя мне этого было не надо», — отметила Аверьянова.

Сама Ксения уверяет, что не хочет пользоваться семейными связями. Она надеется, что ей удастся лично поговорить с Надеждой Бабкиной и уладить неприятную ситуацию.