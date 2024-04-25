Не менее 75 наемников из Франции воевали на стороне ВСУ с начала СВО

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 39 0

Чинкуини: не менее 75 наемников из Франции воевали в ВСУ с начала СВО

Не менее 75 наемников из Франции воевали на стороне ВСУ с начала СВО

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

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Тема:
Спецоперация

Что удалось выяснить экс-разведчику из Пятой республики?

Не менее 75 наемников из Франции принимало участие в боевых действиях в зоне СВО на стороне Украины. Об этом РИА Новости сообщил бывший сотрудник контртеррористической разведки Пятой республики Николя Чинкуини.

«Включая убитых, раненых и вернувшихся, опубликованный мной список на сегодня включает 75 лиц, которые идентифицированы точно или под псевдонимами, что уже может многое нам рассказать», — рассказал он.

Сейчас Чинкуини, как отмечается, занимается поиском информации о гражданах Франции, которые воюют на стороне националистов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что четыре наемника ВСУ из Бразилии пропали на Украине.

Тема:
Спецоперация
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