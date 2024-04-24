Своих боевиков властям Незалежной не хватает, поэтому они не страшатся использовать чужие жизни.

Четыре бразильца, отправившиеся воевать в качестве наемников ВСУ на Украину, погибли или пропали без вести. Такое заявление в разговоре с агентством РИА Новости сделал представитель министерства иностранных дел Бразилии.

После начала специальной военной операции в 2022 году на территорию страны поддерживать киевский режим ринулось огромное количество специально нанятых наемников. Так, несмотря на то, что американские и европейские власти неоднократно заверяли, якобы местного населения украинский вопрос не коснется, могилы погибших на СВО стремительно множатся в государствах Запада.

«МИД через посольство Бразилии в Киеве знает о гибели или исчезновении без вести четырех бразильцев в российско-украинском конфликте», — сказал собеседник агентства.

Согласно данным местных СМИ, речь идет о 44-летнем Андре Луисе Ак Баи, 39-летней Талите ду Валле, 25-летнем Антониу Аситиани и Максе Панаву. Они не прослужили и трех месяцев.

Точное количество бразильцев, отправившихся на Украину, не известно. Правительство собирается оказать консульскую помощь всем семьям погибших.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что семьи наемников ВСУ из Колумбии не могут вернуть их тела.